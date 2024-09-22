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        Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdığı cesedini dereye atmış

        EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın'ın (58), dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:10
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        Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdığı cesedini dereye atmış
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        EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın'ın (58), dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu. Kayıp ihbarında bulunan, çelişkili ifadeleri ve şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan oğlu Canberk Yalçın’ın (27), babasını tabanca ile öldürüp, balta ile parçaladığını cesedini dere yatağına attığını itiraf ettiği bildirildi.

        Süloğlu ilçesi Domurcalı köyünde yaşayan fabrika işçisi Canberk Yalçın, dün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na evde birlikte kaldıkları babası Şerif Yalçın'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Canberk Yalçın, eşi ile birlikte gece köydeki mevlide gittiklerini, eve döndüklerinde babasının odasının ışığının yanmadığını görünce uyuduğunu düşündüklerini söyledi. Yalçın, sabah kalktıklarında babasının evde olmadığını görünce, kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı. İfadeler üzerine jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.

        Jandarma, Canberk Yalçın'ı, şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldı. Canberk Yalçın, sorgusunda, babasını tabanca ile öldürdükten sonra baltayla parçalara ayırıp köy yakınlarındaki dere yatağına attığını söyledi. Jandarma ekipleri bugün saat 03.00 sıralarında Şerif Yalçın'ın 4 parçaya ayrılmış cesedini dere yatağında buldu. Canberk Yalçın’ın babasının kanının bulaştığı elbiselerini de eve getirip yakmaya çalıştığı belirlendi.

        Canberk Yalçın’ın ifadesinde, eşinden boşanan babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini ve köyde değeri yüksek olan 6 dönüm tarlanın mirasının bölünmesi korkusu ile cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Canberk Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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