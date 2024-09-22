Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdığı cesedini dereye atmış

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın'ın (58), dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu. Kayıp ihbarında bulunan, çelişkili ifadeleri ve şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan oğlu Canberk Yalçın’ın (27), babasını tabanca ile öldürüp, balta ile parçaladığını cesedini dere yatağına attığını itiraf ettiği bildirildi.

Süloğlu ilçesi Domurcalı köyünde yaşayan fabrika işçisi Canberk Yalçın, dün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na evde birlikte kaldıkları babası Şerif Yalçın'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Canberk Yalçın, eşi ile birlikte gece köydeki mevlide gittiklerini, eve döndüklerinde babasının odasının ışığının yanmadığını görünce uyuduğunu düşündüklerini söyledi. Yalçın, sabah kalktıklarında babasının evde olmadığını görünce, kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı. İfadeler üzerine jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.