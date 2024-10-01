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        Keşan'da düzenleme yapılan caddede kablolar çalındı, parke taşları tahrip edildi

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarının yapıldığı caddede kablolar çalındı, döşenen parke taşlara da zarar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:00
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        Keşan'da düzenleme yapılan caddede kablolar çalındı, parke taşları tahrip edildi
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        EDİRNE’ninKeşan ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarının yapıldığı caddede kablolar çalındı, döşenen parke taşlara da zarar verildi.

        Olay, dün gece, meydana geldi. Keşan Belediyesi tarafından Büyük Cami Mahallesi Dr. Tayyip Akalın Caddesi'nde yol ve kaldırım yapım çalışmaları kapsamında, bölgedeki elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınırken, döşenen parke taşları ise tahrip edildi. Sabah mesaiye gelen işçiler durumu fark edip, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı. Belediye yetkilileri de caddedeki durumu yerinde değerlendirdi.

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Dr. Tayyip Akalın Caddesi’nde tamamlanan yol ve kaldırım çalışmalarında bölgedeki elektrik kablolarının çalındığını ve döşenen parke taşlarının yerinden söküldüğünü belirterek, "Olayı üzülerek öğrendik. Bu sırada Keşan’ı güzelleştirmek amacıyla tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz kaldırımlarımız da tahrip oldu. Bu durum, hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını olumsuz etkiledi hem de belediyemizin Keşan’ı modern ve estetik bir görünüme kavuşturma çalışmalarına engel teşkil etti. Kabloların çalınması ve kaldırımların zarar görmesi, kamu malına zarar vermekle kalmayıp, şehrimizin gelişimine katkıda bulunan projelerin gecikmesine neden olmuştur. Zarar gören kaldırımların ve altyapının en kısa sürede onarılması için ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Keşan Belediyesi olarak hatırlatmak isteriz ki, belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği kanun maddesi kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla, belediye malına zarar kişi veya kişiler hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Tüm hemşehrilerimizi bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, durumu vakit kaybetmeden belediyemize veya emniyet güçlerine bildirmelerini rica ederiz. Bizler, birlik ve beraberlik içinde Keşan’ımızı daha güzel, daha yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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