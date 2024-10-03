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        Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

        EDİRNE'de otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:55
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        Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
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        EDİRNE’de otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi. Kocadere Göleti mevkisinden, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne giden A.E.Ç., yönetimindeki 22 FU 319 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, inşaat halindeki sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü A.E.Ç. ile araçtaki M.E.Y. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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