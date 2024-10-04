Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de cuma çıkışı İsrail protestosu

        SAADETPartisi (SP) Edirne İl Teşkilatı, cuma namazı çıkışı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de cuma çıkışı İsrail protestosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAADETPartisi (SP) Edirne İl Teşkilatı, cuma namazı çıkışı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto etti.

        SP Edirne İl Teşkilatı, cuma namazı sonrası kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde buluşarak, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto etti. Çok sayıda partilinin katıldığı eylemde, basın açıklamasını SP İl Başkanı Sinan Tekin okudu. Tekin, batının desteği ve iş birliğiyle Filistin'de işgal ve soykırım yapan İsrail'in, son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını söyledi.

        'BU İKİ YÜZLÜ POLİTİKALARA YABANCI DEĞİLİZ2

        Tekin, "Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan bu gözü dönmüş teröristler, yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırmaktadır. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı maalesef ki somut adımlar atılmamıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kabul ettiği soykırım davasına rağmen katil Netanyahu Birleşmiş Milletler toplantısında konuşabilmektedir. Batının bu iki yüzlü politikalarına yabancı değiliz. Fakat bölgemizdeki iş birlikçileri kabullenmemiz mümkün değildir" dedi.

        'BU BÖLGEDE MÜTTEFİK YOKTUR, SIRASINI BEKLEYEN KURBAN VARDIR'

        Sinan Tekin, "Bizler daha ilk günden itibaren tüm bölge ülkelerine hedefin sadece Filistin olmadığını söyledik. Arzımevut masalları ile tüm bölgeyi kan gölüne çevirmek isteyen siyonizm için bu bölgede müttefik yoktur, sırasını bekleyen kurban vardır. Yemen'i, Suriye'yi, İran'ı ve Gazze'yi bombalayan siyonist teröristler, son günlerde Lübnan'da da vahşete başlamıştır. Sırada Mısır'ın, Irak'ın, Türkiye'nin, Ürdün'ün ve daha nice İslam ülkesinin olmadığını kim söyleyebilir? Çizilen sözde haritalarla gözümüze sokulan bu kanlı plana karşı çıkmak için daha ne beklenmektedir? Libya'da susan, Irak'ta susan, Afganistan'da susan, Yemen'de susan liderler, ateş çemberinin gittikçe genişlediğini ve sıradaki işgalin kendi topraklarına karşı yapılacağını ne zaman idrak edecektir" diye konuştu.

        'EMPERYALİZM VE SİYONİZME GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

        Filistin'in insanlığın, umudun ve vicdanın kalesi olduğunu söyleyen Tekin, "Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız. 'Nehirden denize özgür Filistin' hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananlarındır, mazlumlarındır ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz. Mezarlardan yükselen baharlarla ve kardan gelen aydınlıklarla Filistin'e sahip çıkacak, siyonizmin hiç yıkamadığı bir duvar olacağız. Bu davaya inananlarla yazılacak bu zafer. Buradan insani değerlere ve bir vicdanı olan herkese sesleniyoruz; vicdanın sesini duyun ve harekete geçin. Göreceksiniz ki zafer bizlerin olacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma

        Benzer Haberler

        Edirne'de suya yüzde 30 zam yapıldı
        Edirne'de suya yüzde 30 zam yapıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince kermes düzenlendi
        Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince kermes düzenlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Balkan rüzgarı"...
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Balkan rüzgarı"...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı