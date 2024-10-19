Edirne'de, devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza, gece yarısı İspat Cami Mahallesi İspat Sokak’ta meydana geldi. Muhtar Ali Çevikel Caddesi’nden Kurtuluş Caddesi yönüne ilerleyen B.K. yönetimindeki 22 AEA 156 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, kasksız sürücü B.K. ve arkasındaki Y.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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