Edirne'de yoğun sis; binalar gözden kayboldu

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi. Yoğun sis nedeniyle binalar, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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