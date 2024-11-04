Anız yangını depoya sıçradı, 15 ton buğday ve 500 saman balyası kül oldu

EDİRNE'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını yakındaki bir depoya sıçradı. Yaklaşık 15 ton buğday, 500 saman balyası ve depo yandı.

Enez ilçesi Sultaniçe köyünde öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre; tarladaki çeltik sapları kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yakındaki bir çiftlikteki depoya sıçradı. Çevredekilerin de müdahalede bulunduğu yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 15 ton buğday ile 500 saman balyası kül oldu.