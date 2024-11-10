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        Trakya'da Ulu Önder Atatürk anıldı

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:00
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        Trakya'da Ulu Önder Atatürk anıldı
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        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Trakya'da vatandaşlar, saat 09.05'te siren sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle Edirne'de törenler, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiği sırada saygı duruşuna geçildi. Bu sırada tören alanının yanında Atatürk Bulvarı'nda seyreden araçların sürücüleri, kontak kapatarak araçlarından inip saygı duruşuna geçti. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anıttaki tören sona erdi.

        ATATÜRK ODASI ZİYARET EDİLDİ

        Edirne'deki anma programının sonraki adresi, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası oldu. Atatürk'ün Edirne'ye geldiğinde kaldığı odaya gelen Vali Yunus Sezer ve beraberindeki protokol, yatağına karanfiller bıraktı. Vali Yunus Sezer burada anı defterini imzalarken, anma etkinlikleri, Halk Eğitim Merkezi'nde Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi'nin hazırladığı anma programıyla devam etti.

        KEŞAN'DA ANMA TÖRENİ

        Edirne'nin Keşan ilçesinde tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende saat 09.05'te ise sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve daha sonra bayraklar yarıya indirildi. Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen anma programı ise Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        TEKİRDAĞ'DA VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN

        Tekirdağ'da ise tören Valilik önünde bulunan Atatürk anıtında gerçekleştirildi. Törene; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehirde çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Sirenlerin çalması ile birlikte şehirde hayat 2 dakika boyunca durdu.

        KIRKLARELİ'DE ANMA TÖRENİ

        Kırklareli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yıl dönümünde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtında anıldı. Törene; Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ile kurum ve kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Anıta çelenk sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterdiği sırada belediye hoparlöründen sirenler çaldı. Kentte hayat dururken, 7’den 70’e herkes saygı duruşuna geçti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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