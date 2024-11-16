Edirne'de beyan dışı döviz ele geçirildi; 4 gözaltı

EDİRNE'de polisin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmasında beyan dışı 240 bin Avro ile 200 bin dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, yurda giren ve ülkeden çıkarılmak istenen beyan dışı 240 bin Avro, 200 bin dolar ele geçirildi. Toplam değeri yaklaşık 15 milyon 750 bin TL yapan dövizle ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.