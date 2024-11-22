Husumetlilerinin bulunduğu otomobile ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde A.Ö.’nün husumetlilerinin bulunduğu park halindeki otomobile açtığı ateşte Mehmet Emin Sınır (26) öldü, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. A.Ö., içinde husumetlilerinin bulunduğu park halindeki 22 HC 116 plakalı otomobile belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mehmet Emin Sınır hayatını kaybederken, D.K. ve F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar D.K. ve F.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı Tedaviye alınan yaralılardan D.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. A.Ö. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Emin Sınır’ın cansız bedeni nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.