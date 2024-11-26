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        Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak devrilen motosikletin sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:58 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:00
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        Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak devrilen motosikletin sürücüsü M.Z.D. (40) ve arkasındaki A.G. (44), yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeyi kullanarak, şehir merkezinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi istikametine seyreden M.Z.D. yönetimindeki 22 ADT 443 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 MAR 091 plakalı otomobile çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü M.Z.D. ve arkasındaki A.G. adlı kadınlar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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