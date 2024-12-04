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        Edirne'de aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 01:30 Güncelleme: 04.12.2024 - 01:35
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        Edirne'de aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü Ö.Ç. (34) ve yanındaki Ö.D. (20) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Ö.Ç. yönetimindeki 22 AAV 517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce beton refüje, daha sonra ise aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Kazada sürücü Ö.Ç. ve yanındaki Ö.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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