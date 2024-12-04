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        Otomobilin ikiye bölündüğü kazada yaralanan Özcan kurtarılamadı

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündüğü kazada yaralanan 2 kişiden Özcan Dere (20), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:30
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        Otomobilin ikiye bölündüğü kazada yaralanan Özcan kurtarılamadı
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        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündüğü kazada yaralanan 2 kişiden Özcan Dere (20), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Ö.Ç.’nin (34) kontrolünü yitirdiği 22 AAV 517 plakalı otomobil beton refüje, sonra da aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Kazada sürücü Ö.Ç. ve yanındaki Özcan Dere ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özcan Dere, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dere'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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