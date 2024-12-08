Suriyelilerden baklavalı, lokumlu kutlama

SURİYE’de muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından, Edirne’de ve Tekirdağ’daki Suriyeliler, kutlama yaptı. Kutlamalarda, Çorlu’da baklava, Edirne’de lokum dağıtıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde belediye önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu gruplar, halaylar çekti. Alana tepsilerle getirilen baklavalar, çevredekilere dağıtıldı.

Edirne'de ise Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde Eski Cami önünde bir araya gelen dernek üyeleri ve Suriyeliler, kutlama yaptı. Öğle namazı çıkışı lokma dağıtılan etkinlikte Kuran okundu, sloganlar atıldı. Etkinlikte 'Suriye devrimini selamlıyoruz' yazılı pankart açıldı. ‘BUNDAN SONRASI İNŞALLAH ONLAR İÇİN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK’

Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Esma Mert, Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrildiğini belirterek, "13 yıla yakındır tahammül edilemeyen, akla ziyanlık, işkencelere, zulümlere, çilelere maruz kaldı Suriye halkı ve bugün en nihayetinde 61 yıl süren zalim Baas iktidarı, Esad rejimi devrildi. Bu tabii son günlerde biraz 'hızlı oldu' gibi, '5 gün içinde, 1 hafta içinde ne çabuk oldu?' gibi söylemler duyuyoruz. Bu hiç kolay olmadı. 13 yıl süren 600-700 bin kişinin ölümüne sebep olan, yine aynı şekilde binlerce, milyonlarca kişinin vatansız kalmalarına, kendi güzelim vatanlarını terk etmek zorunda kalmalarına, birçok ülkeye mülteci olarak sığınmak zorunda kalmalarına sebep oldu Suriye halkının" dedi.