Lise öğrencisi okul önünde bıçaklı saldırıda yaralandı
EDİRNE'de lise öğrencisi N.
EDİRNE'de lise öğrencisi N.Y. (16), okul çıkışında henüz kimliği belirlenmeyen 1 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İlhami Ertem Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 12'inci sınıf öğrencisi N.Y., okul çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kendisi ile aynı yaşlarda bir kişi ile tartıştı. Tartışma sırasında üzerine bıçağı çıkaran kişi, N.Y.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. N.Y., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.Y., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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