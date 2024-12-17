Edirne'de jandarmadan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek için örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin Uzunköprü’deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 148 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 41 av tüfeği fişeği, 5 cep telefonu, 3 tabanca parçası, 325,45 gram skunk, 887 gram kenevir tohumu ve 1 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde suç işlemek için örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.