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        Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), yarın Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:40
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        Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), yarın Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya'da yarın sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' beklendiği bildirildi. Açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının tahmin edildiği ifade edildi. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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