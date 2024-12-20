Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), yarın Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), yarın Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya'da yarın sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' beklendiği bildirildi. Açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının tahmin edildiği ifade edildi. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.