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        TIR şoförü beline sardığı uyuşturucuyla yakalandı

        EDİRNE'de TIR şoförü İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:25
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        TIR şoförü beline sardığı uyuşturucuyla yakalandı
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        EDİRNE'de TIR şoförü İ.K., beline sardığı ve aracın kabinine sakladığı 2 kilo 100 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yurt dışından gelen TIR'da uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Takibe alınan TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan durduruldu. TIR şoförü İ.K.'nin üzerinde yapılan aramada beline sarılı 900 gram kokain, 400 gram esrar olmak üzere 1 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR'ın kabin kısmındaki aramada ise 800 gram kokain bulundu. Şüpheli İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

        Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan M.H.D.'nin kullandığı minibüste yapılan aramada da 5 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H.D. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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