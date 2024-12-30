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        Motosikletiyle köpekten kaçmak isterken araca çarpan moto kurye yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde üzerine koşan sokak köpeğinden kaçmak isterken manevra yapan moto kuryenin kullandığı motosiklet, park halindeki araca çarparak devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:50
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        Motosikletiyle köpekten kaçmak isterken araca çarpan moto kurye yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde üzerine koşan sokak köpeğinden kaçmak isterken manevra yapan moto kuryenin kullandığı motosiklet, park halindeki araca çarparak devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Barbaros Sokak üzerindeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Bir siteye 22 AEC 494 plakalı motosikletle yemek siparişi götüren M.K. (20), üzerine doğru koşan sokak köpeğinden kaçmak için manevra yaptığı sırada otoparkta park halinde bulunan 22 ADS 563 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı moto kurye, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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