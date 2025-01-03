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        Edirne'de yoğun sis; görüş mesafesi 50 metrenin altına indi

        EDİRNE'dedün sabah saatlerinde başlayan sis, bugün de etkisini sürdürdü; görüş mesafesi 50 metrenin altına indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:35
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        Edirne'de yoğun sis; görüş mesafesi 50 metrenin altına indi
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        EDİRNE'dedün sabah saatlerinde başlayan sis, bugün de etkisini sürdürdü; görüş mesafesi 50 metrenin altına indi.

        Edirne, dün sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Gün boyu yer yer etkili olan sis gece de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü. Polis ekipleri, gece saatlerinden itibaren trafikte bir olumsuzluk yaşanmaması için önemli noktalarda aldığı önlemleri sürdürdü. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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