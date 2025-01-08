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        Kapıkule'de 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giren bir TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon 709 bin lira olan 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:00
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        Kapıkule'de 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurda giren bir TIR’da yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon 709 bin lira olan 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü Ş.G., gözaltına alındı.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’na yurda giriş yapmak üzere gelen Bulgaristan plakalı TIR’ı şüphe üzerine X-ray taramasına yönlendirdi. 23 ton kağıt yüklü TIR’da yapılan incelemede, farklı bir yoğunluk tespit edildi. Dorsede her biri 700 kilo olan kağıt rulolar forkliftle dorseden indirildi. Dorsenin tabanındaki demir levhaları kaldıran ekipler, 2 metre boyunda, 140 santim eninde, 13 santim derinliğindeki boşlukta 1526 cep telefonu, 290 cep telefonu kılıfı ele geçirdi.

        Kaçak olarak yurda sokulmak istenen piyasa değeri 5 milyon 709 bin lira olan telefonlarla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü Ş.G., adliyeye sevk edildi.

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