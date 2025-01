Edirne'de 'Gece Kartalları', devriyelerine Emniyet Müdürü ile birlikte başladı

EDİRNE’de görev yapan 39 çarşı ve mahalle bekçisi, gece devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un da eşlik etmesiyle başladı. 'Gece Kartalları' olarak nitelendirilen bekçilere hitap eden Karaburun, objektif ve tarafsız olmaları, vicdanlarına göre hareket etmeleri ve insan haklarına saygıya dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Edirne'de vatandaşların huzurunu ve güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan 39 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi, gece devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'la başladı. Devriye öncesi bekçilerle Cumhuriyet Polis Merkezi önünde buluşan Emniyet Müdürü Karaburun, objektif ve tarafsız olmaları, vicdanlarına göre hareket etmeleri ve insan haklarına saygıya dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

'HALKIMIZ, BEKÇİ DÜDÜĞÜNÜ SIK VE GÜR ŞEKİLDE DUYACAK'

Edirne’de mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 42 düşüş olduğunu söyleyen Karaburun, “Evden hırsızlıkta, yüzde 67 iş yerinde hırsızlıkta yüzde 60 düşüş oldu. Akşamın her saatinde soğukta, karda, kışta gecenin her saatinde, güneş doğana kadar polislerimiz, bekçilerimiz, halkımızın daha huzurlu bir ortamda zaman geçirebilmeleri, yaşayabilmeleri için sahadalar. Bununla ilgili de bu kararlılığımız artarak devam edecek. Bekçilerimizin mümkün olduğu kadar sayılarını artıracağız. Devriye sayılarımızı artıracağız. Motorlu devriye sayılarımızı artıracağız. Huzur ve güvenliği her noktada hep daha ileriye getireceğiz. Bunda kararlıyız. Halkımız bekçi düdüğünü, emin olun ki çok daha sık ve gür şekilde duyacak" diye konuştu.