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        Edirne'de 'Gece Kartalları', devriyelerine Emniyet Müdürü ile birlikte başladı

        EDİRNE'de görev yapan 39 çarşı ve mahalle bekçisi, gece devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da eşlik etmesiyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 23:38 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:45
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        Edirne'de 'Gece Kartalları', devriyelerine Emniyet Müdürü ile birlikte başladı
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        EDİRNE’de görev yapan 39 çarşı ve mahalle bekçisi, gece devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un da eşlik etmesiyle başladı. 'Gece Kartalları' olarak nitelendirilen bekçilere hitap eden Karaburun, objektif ve tarafsız olmaları, vicdanlarına göre hareket etmeleri ve insan haklarına saygıya dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Edirne'de vatandaşların huzurunu ve güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan 39 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi, gece devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'la başladı. Devriye öncesi bekçilerle Cumhuriyet Polis Merkezi önünde buluşan Emniyet Müdürü Karaburun, objektif ve tarafsız olmaları, vicdanlarına göre hareket etmeleri ve insan haklarına saygıya dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        'KONTROL VE DENETİMLERİMİZİ YÜZDE 75 ORANINDA ARTIRDIK'

        Gazetecilere açıklamada bulunan Karaburun, il genelinde 100'ün üzerinde çarşı ve mahalle bekçisinin olduğunu belirterek, “Her gece risk haritasına göre ve oluşturduğumuz olay yoğunluğunu, aldığımız ihbarların bölgesel dağılımına göre sıralı amirlerimiz arkadaşlarımızı göreve sevk ediyorlar. Gece bekçisinin tarihte bu tarafa halkımızda kabul görmüş olduğu şimdi önemli bir pozisyonu var. Gerçekten mahallelerimizde bekçilerin olması vatandaşlarımız tarafından çok olumlu karşılanıyor. Bizim de gerçekten suç ve suçluyla mücadelede hem önleyici hem de suç gerçekleştikten sonraki aşamalarda, suçu aydınlatma noktasında çok işimize yarayan bir noktada. Geçen yıl bir önceki yıla göre sorgu sayımızı yüzde 75 artırdık. Yani bu ne demek? Toplum içerisinde arananları bulma noktasında, adli makamlarca arandığı tespit edilen şahısların tespit edilen şahısların tespitine yönelik, yaptığımız kontrol ve denetimlerimizi yüzde 75 oranında artırdık. Bu sayede neredeyse, artık Edirne'mizde aranan kişi sayısı çok cüzi sayılara ulaştı” dedi.

        'HALKIMIZ, BEKÇİ DÜDÜĞÜNÜ SIK VE GÜR ŞEKİLDE DUYACAK'

        Edirne’de mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 42 düşüş olduğunu söyleyen Karaburun, “Evden hırsızlıkta, yüzde 67 iş yerinde hırsızlıkta yüzde 60 düşüş oldu. Akşamın her saatinde soğukta, karda, kışta gecenin her saatinde, güneş doğana kadar polislerimiz, bekçilerimiz, halkımızın daha huzurlu bir ortamda zaman geçirebilmeleri, yaşayabilmeleri için sahadalar. Bununla ilgili de bu kararlılığımız artarak devam edecek. Bekçilerimizin mümkün olduğu kadar sayılarını artıracağız. Devriye sayılarımızı artıracağız. Motorlu devriye sayılarımızı artıracağız. Huzur ve güvenliği her noktada hep daha ileriye getireceğiz. Bunda kararlıyız. Halkımız bekçi düdüğünü, emin olun ki çok daha sık ve gür şekilde duyacak" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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