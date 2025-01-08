Edirne'de 'Gece Kartalları', devriyelerine Emniyet Müdürü ile birlikte başladı

EDİRNE’de görev yapan 39 çarşı ve mahalle bekçisi, gece devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un da eşlik etmesiyle başladı. 'Gece Kartalları' olarak nitelendirilen bekçilere hitap eden Karaburun, objektif ve tarafsız olmaları, vicdanlarına göre hareket etmeleri ve insan haklarına saygıya dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Edirne'de vatandaşların huzurunu ve güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan 39 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi, gece devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'la başladı. Devriye öncesi bekçilerle Cumhuriyet Polis Merkezi önünde buluşan Emniyet Müdürü Karaburun, objektif ve tarafsız olmaları, vicdanlarına göre hareket etmeleri ve insan haklarına saygıya dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

'KONTROL VE DENETİMLERİMİZİ YÜZDE 75 ORANINDA ARTIRDIK' Gazetecilere açıklamada bulunan Karaburun, il genelinde 100'ün üzerinde çarşı ve mahalle bekçisinin olduğunu belirterek, “Her gece risk haritasına göre ve oluşturduğumuz olay yoğunluğunu, aldığımız ihbarların bölgesel dağılımına göre sıralı amirlerimiz arkadaşlarımızı göreve sevk ediyorlar. Gece bekçisinin tarihte bu tarafa halkımızda kabul görmüş olduğu şimdi önemli bir pozisyonu var. Gerçekten mahallelerimizde bekçilerin olması vatandaşlarımız tarafından çok olumlu karşılanıyor. Bizim de gerçekten suç ve suçluyla mücadelede hem önleyici hem de suç gerçekleştikten sonraki aşamalarda, suçu aydınlatma noktasında çok işimize yarayan bir noktada. Geçen yıl bir önceki yıla göre sorgu sayımızı yüzde 75 artırdık. Yani bu ne demek? Toplum içerisinde arananları bulma noktasında, adli makamlarca arandığı tespit edilen şahısların tespit edilen şahısların tespitine yönelik, yaptığımız kontrol ve denetimlerimizi yüzde 75 oranında artırdık. Bu sayede neredeyse, artık Edirne'mizde aranan kişi sayısı çok cüzi sayılara ulaştı” dedi.