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        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:12
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        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Meriç ilçesi yakınlarında iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar G.A. ve N.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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