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        Edirne'de suç oranlarında düşüş yaşandı

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, suç oranlarında düşüş yaşanan kentte huzur ve güvenliği her noktada daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 23:13 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:13
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        Edirne'de suç oranlarında düşüş yaşandı
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, suç oranlarında düşüş yaşanan kentte huzur ve güvenliği her noktada daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

        Karaburun, denetlemek üzere geldiği Cumhuriyet Polis Merkezi'nde bekçilerin görev yerlerine uğurlanmasına da katıldı.

        Bekçi devriyeleri, polis merkezi amirinin talimatıyla devriye alanlarına geçti.

        - "Edirne genelinde 100'den fazla bekçi görev yapıyor"

        Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaburun, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ve bekçilerin fedakarca çalıştıklarını anlattı.

        Karaburun, özellikle bekçilerin mahallelerinde özveriyle çalıştığını vurguladı.

        Edirne ve ilçelerinde 100'den fazla bekçinin görev yaptığını aktaran Karaburun, suç olaylarına hızlı müdahale ve önleyici hizmetlerde bekçilerin etkin rol oynadığını söyledi.

        Geçen yıl bir önceki yıla göre polisin sorgu sayısını yüzde 75 arttırdığını anlatan Karaburun, şöyle devam etti:

        "Toplum içerisinde arananları bulma noktasında yaptığımız kontrol ve denetimlerimizi yüzde 75 arttırdık. Bu sayede neredeyse Edirne'de aranan kişi sayısı çok cüzi sayılara düştü. İsim isim aranan kişileri takip edebilecek duruma geldik. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 42 düşüş sağladık. Evden hırsızlıkta yüzde 67, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 60 düşüş yaşandı."

        Polis ve bekçinin günün her saatinde, her türlü şartta halkın huzuru için sahada olduğunun altını çizen Karaburun,"Bekçi ve devriye sayılarımızı mümkün olduğu kadar arttıracağız. Huzur ve güvenliği Edirne'nin her noktasında daha ileriye taşıyacağız. Halkımız bekçi düdüğünü daha sık ve gür şekilde duyacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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