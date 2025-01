Edirne'de suç oranlarında düşüş yaşandı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, suç oranlarında düşüş yaşanan kentte huzur ve güvenliği her noktada daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

Karaburun, denetlemek üzere geldiği Cumhuriyet Polis Merkezi'nde bekçilerin görev yerlerine uğurlanmasına da katıldı.

Bekçi devriyeleri, polis merkezi amirinin talimatıyla devriye alanlarına geçti.

Polis ve bekçinin günün her saatinde, her türlü şartta halkın huzuru için sahada olduğunun altını çizen Karaburun,"Bekçi ve devriye sayılarımızı mümkün olduğu kadar arttıracağız. Huzur ve güvenliği Edirne'nin her noktasında daha ileriye taşıyacağız. Halkımız bekçi düdüğünü daha sık ve gür şekilde duyacak." ifadelerini kullandı.