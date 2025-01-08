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        Edirne'den kısa kısa

        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:30
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        Edirne'den kısa kısa
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        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Balkanlı, Halk Kafe'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin bir meslek olmasının yanı sıra toplumu bilgilendirme ve kamuoyunun haber alma hakkını savunma görevi olduğunu söyledi.

        CHP olarak, basının özgürlüğünü savunduklarını, gazetecilerin, işlerini özgür bir şekilde ve toplumun haber alma hakkı doğrultusunda yapabilmeleri için mücadele etmeye devam ettiklerini belirten Balkanlı, "Çalışma koşullarının düzeltilmesi, gazetecilerin maaşlarının artırılması, sansür ve baskıların sona erdirilmesi için etkin adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Bugün, halkın haber alma hakkını savunma mücadelesi veren ve her türlü zorluğa rağmen bu onurlu mesleği sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." diye konuştu.

        - Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı İnci gazetecilerle bir araya geldi

        Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci ve yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle bir araya geldi.

        İnci, kentteki bir restoranda düzenlenen programda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

        İnci, ülke ve kent ekonomisi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

        - TGD Başkanı Doğan

        Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkan Orhan Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında basının, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olduğunu belirtti.

        Gazeteciliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Yerel gazetelerdeki sorunların çözüleceği, çalışan arkadaşlarımızın durumlarının günün şartlarına göre ve maaşlarını onların geçinebileceği bir değere getirecek düzenlemenin gerçekleşeceği bir yıla girdiğimizi düşünüyorum. Gece ve gündüz 24 saat çok zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızın, mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için özlük hakları iyileştirilmeli ve daha iyi koşullarda çalışmalarının sağlanması gerekmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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