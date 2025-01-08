Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL

        EDİRNE'de Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü DEAŞ şüphelisi D.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri

        Benzer Haberler

        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde ciddi verim kayıpları oluştu
        Kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde ciddi verim kayıpları oluştu
        Hamzabeyli 2024'te tır geçişleriyle Kapıkule'ye alternatif oluyor
        Hamzabeyli 2024'te tır geçişleriyle Kapıkule'ye alternatif oluyor
        Kuraklık ve olumsuz hava şartları ayçiçeği üretimini olumsuz etkiledi
        Kuraklık ve olumsuz hava şartları ayçiçeği üretimini olumsuz etkiledi
        Kapıkule'de 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kapıkule'de 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi