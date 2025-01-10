Vali Sezer: Edirne'de yasadışı göçte önceki seneye göre yüzde 90 azalma var

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Edirne'de, 2024 yılında yasadışı göçte bir önceki yıla göre yüzde 90 azalma olduğunu belirterek, "Geçen seneye göre yüzde 90 oranında yasa dışı göçte azalma var ve bu azalış artarak devam edecek. Tamamen kesilemez ama kesilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki gazetecilerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği toplantıda, değerlendirmelerde bulundu. Edirne'nin sınır şehri olması nedeniyle güvenlik riskini taşıdığını belirten Sezer, yasadışı göçle yoğun şekilde mücadelenin sürdüğünü kaydetti. Sezer, "Edirne, sınır şehri olmasından dolayı da belli afet ve güvenlik risklerini de üzerinde taşıyor. Hemen yanı başımızda metropol bir il var. Yani İstanbul ve Tekirdağ var. Dolayısıyla buranın suç ve asayiş olaylarında bir arka bahçe olmasına kesinlikle izin veremeyiz. Burada güvenlik birimlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz yine Hudut Tugay Komutanlığımız göçle ilgili olarak yoğun bir çalışma yürüttüler" dedi.

'YASADIŞI GÖÇTE YÜZDE 90 AZALMA VAR'

Kentte bir önceki yıl yasadışı göçteki yoğunluğa vurgu yapan Sezer, "Malumunuz geçen sene yasadışı göç; sokakta, köyde, yolda, her yerde böyle istenmeyen bir durum vardı. Ama bu sene yoğun bir çalışmayla hala daha günlük değerlendirmeyle beraber yasadışı göçün rotası olmaktan Edirne'yi çıkardık. Geçen seneye göre yüzde 90 oranında yasa dışı göçte azalma var ve bu azalış artarak devam edecek. İnşallah tamamen kesilemez ama kesilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

'SINIR KAPILARINDAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA ARTIŞ VAR'

Kentteki sınır kapılarından Yunanistan ve Bulgaristan'a yapılan giriş ve çıkışlarda da 2024 yılında rekorların yaşandığını kaydeden Sezer, "Kapıkule'den Bulgaristan'a geçişlerde de bu sene yine rekorlara imza attık. Özellikle geçen seneye göre Yunanistan'a giriş yapan yolcu sayısında yüzde 22 oranında bir artış var. Yani 3 milyon 903 bin 421 kişi Yunanistan'a hem Pazarkule, hem de İpsala kapılarından giriş ve çıkış yapmış durumda. Bu da gerçekten de çok büyük bir oran. Bütün araç giriş ve çıkışlarında Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarında orada da yine artışlarımız söz konusu. Büyük bir sıkıntıya sebebiyet vermeden alınan tedbirlerle beraber geçen yılı da geride bırakmış olduk" şeklinde konuştu.