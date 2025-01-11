Edirne'de tarihi hamam koku ya da peynir müzesi olacak

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte 1400'lü yıllarda yaşamış Osmanlı Devleti'nin önemli paşalarından Gazi Mihal Bey anısına yapılan, restorasyonuna geçen şubat ayında başlanılan Gazi Mihal Bey Hamamı'nın koku müzesi ya da peynir müzesi olarak değerlendirileceğini söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte yapımı 1400'lü yıllarda gerçekleştirilen ve şubat ayında restorasyona alınan Gazi Mihal Bey Hamamı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. 6 asırlık hamam için başlatılan çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Sezer, burasıyla ilgili iki projenin ön plana çıktığını söyledi. 2025 yılının Edirne'de kültür varlıklarının hayata geçmesi açısından önemli bir sene olacağını kaydeden Sezer, "Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu çok önemli. Yani hamamdan ziyade şehrin girişinde önemli bir lokasyonda olmasından ziyade ve tarih kimliğinden dolayı çok önemli bir yer. Orayla ilgili proje çalışmalarını bitirdik ve restorasyon çalışmaları da şimdi geçerken de gördüm anormal hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

'İKİ DÜŞÜNCEMİZ VAR'

Tarihi hamamla ilgili bir firmayla görüşerek, koku müzesi olarak fonksiyon kazandırmayı düşündüklerini belirten Sezer, "Orayla ilgili iki tane düşüncemiz var. Çok güzel bir peyzaj çalışması yaptıracağız, ön tarafı ve arka tarafında nehre kadar olan yerle ilgili olarak. Orada Pereja ile iş birliği yaparsak, Paris'teki gibi bir koku müzesi yapmayı düşünüyoruz. Yani orada bizim Edirne gülü, lavanta gibi bu alanla ilgili birikimin de yapıldığı, yine orada Osmanlı'da kullanılan kokuların da olduğu güzel bir koku müzesi yapmak istiyoruz. Yöresel giysilerle sunumların yapıldığı küçük bir gastronomi, içecek alanının da olduğu yer yapalım diye düşüncemiz var" diye konuştu.

Bir diğer projenin ise Edirne peyniri ile ilgili müze oluşturulması olduğunu belirten Vali Sezer, "Hem Edirne peynirinin, hem de Balkanlar'daki peynir çeşitlerinin de olduğu, burada hem üretim aşamalarının gösterilip, hem tadım ve satış alanlarının oluşturulduğu güzel bir peynir müzesi yapalım diye orasını da projelendirdik gibi. Ya orasını koku müzesi ya da peynir müzesi haline getireceğiz ama herhalükarda peynir müzesini bir konakta yapacağız. Bir tane de konağımız var bu manada seçimini yaptığımız. Belki de Türkiye'deki örnek projelerden birisi olacak. Bütün Balkanlar'daki üretim aşamasından, kullanılan araçlara kadar her şeyin olduğu, bizim buradaki peynir üreticilerimizin kendini de ifade edecekleri, peynirlerini sergileyip satış da yapabilecekleri bir gastronomi alanı oluşturacağız. Bunu da önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yapacağız" diye konuştu.