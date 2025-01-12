METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarışındın ardından Edirne'de karla karışık yağmur etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Edirne'nin Bulgaristan'a sınır Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bölge beyaza bürüyen kar yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti. Sabah yağmurun etkili olduğu kent merkezinde de yağış öğle saatlerinde kara dönüştü. Yağışın yer yer karla karışık yağmur şeklinde gözlendiği kentte, polis ekipleri ise trafikte araçların kontrollü ilerlemesini sağladı. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Edirne'de karla karışık yağmurun yer yer sürmesi bekleniyor.