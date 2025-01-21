Sömestir tatilindeki çocuklar için 'Müzede yoga' etkinliği

EDİRNE’nin Keşan ilçesindeki Kent Müzesi’nde sömestir tatilindeki 6-12 yaş çocuklara yönelik ‘Müzede yoga’ etkinliği düzenlendi.

Keşan Kent Müzesi’nde sömestir tatili atölye faaliyetleri kapsamında 6-12 yaş çocukların katılımıyla ücretsiz olarak ‘Müzede yoga’ yapıldı. Etkinlikte, çocuk yoga eğitmeni Duygu Ar, katılımcılara müzede yoga yaptırdı. Aileler de çocuklarını ilgiyle izleyip, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yaklaşık 1 saat süren ve 20 çocuğun katıldığı etkinlikte, temel yoga hareketleri ve nefes egzersizleri yaptırıldı. Sömestir tatili kapsamında müzede İngilizce oyun atölyesi, boncuk takı atölyesi ve ara bul gibi etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

Çocuk yoga eğitmeni Duygu Ar, Keşan Kent Müzesi’nde sömestir tatili faaliyetleri kapsamında çocuklara yoga etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Bugün çocuklarımızla birlikte yogayı deneyimleyeceğiz. Hem ruhen hem bedenen hem de zihnen bir bütün olacağız. Hayatında belki de ilk kez yoga yapanlar ya da daha önce yapanlar için güzel bir etkinlik. Ailelerimizde burada. Aynı zamanda çocuklarımıza bu etkinlikte bana eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Yoga öncelikle fiziksel olarak tamamen esneklik ve vücudu dengede tutma üzerine kurulu bir prensip. Bunun dışında da zihnen odaklanmayı ve konsantrasyonu güçlendiriyor. Ruhen de tamamen rahatlamamızı ve arınmamızı sağlıyor” dedi.

Yoga yapan çocuklar da fiziksel olarak rahatladıklarını belirterek, etkinlikten dolayı mutlu olduklarını söyledi.