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        Kapıkule Sınır Kapısından yurda giriş yapan iki TIR'da 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        EDİRNE'den, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan iki TIR'da polisin yaptığı aralamada piyasa değeri 30 milyon lira dolayında olan 110 kilo skunk ile 3 kilo 150 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 23:33 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:35
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        Kapıkule Sınır Kapısından yurda giriş yapan iki TIR'da 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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        EDİRNE'den, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan iki TIR'da polisin yaptığı aralamada piyasa değeri 30 milyon lira dolayında olan 110 kilo skunk ile 3 kilo 150 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Z.A. yönetimindeki TIR takibe alındı. İşlemlerinin ardından Kapıkule'den Edirne istikametine seyir halinde olan TIR, yol üzerinde önlem alan polis tarafından durduruldu. TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan Z.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan diğer çalışmada ise Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapan TIR, gümrük sahasından çıkmasının ardından durduruldu. Sürücüler F.T. ve M.K. idaresindeki TIR'da yapılan aramada ise piyasa değeri 10 milyon lira olan 3 kilo 150 gram kokain ve 300 gram skunk ele geçirildi. F.T. ve M.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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