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        'Bocuk Gecesi', Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle ertelendi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yarın yapılması planlanan Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 Şubat'a ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:55
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        'Bocuk Gecesi', Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle ertelendi
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yarın yapılması planlanan Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 Şubat'a ertelendi.

        Keşan ilçesi Çamlıca köyünde, yarın yapılacağı duyurulan 'Bocuk Gecesi' etkinliği, 78 kişinin hayatını kaybettiği, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı tarafından 1 Şubat'a ertelendi. Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı dilediği açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sebebiyle ülke olarak büyük üzüntü yaşadık. Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucu yarın akşam gerçekleştirilecek 'Bocuk Gecesi' etkinliğini, 1 Şubat Cumartesi gününe erteledik. Bu akşam daha önce duyurulan çocuklar için bir etkinliğimiz olacak. Ancak müzik yayını veya eğlence olmayacak. Çocuklar için tiyatro gösterileri ve masal anlatımları olacak. Ayrıca satış stantları da açık olacak. Anlayışından dolayı herkese teşekkür ederiz. 1 Şubat Cumartesi gününe ertelenen 'Bocuk Gecesi' etkinliğine tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

        'BOCUK GECESİ'

        Bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını, 'Bocuk geliyor' diye korkutur. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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