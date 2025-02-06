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        Kapıkule'de TIR'da 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:00
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        Kapıkule'de TIR'da 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ı takibe aldı. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın ön dorse duvarında şüpheli yoğunluk tespit edilince araç detaylı arama için hangara alındı. Burada narkotik köpek 'Cash' ile yapılan detaylı aramada TIR'ın ön kısmındaki özel bölmeye zulalanmış 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin bu yılın ilk ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1177 kilo uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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