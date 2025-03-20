Sıcaklığın düştüğü Edirne'de üreticiler, badem ağaçlarını 'dumanlama' yöntemi ile koruyor

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy’de üreticiler, son günlerde 25 dereceyi bulan hava sıcaklıklarının geceleri aniden sıfırın altına düşmesiyle zarar gören badem ağaçlarını korumak için, nemli balya yakarak 'dumanlama' yöntemi uygulamaya başladı. Geçen yıllarda ani sıcaklık düşüşleriyle yüzde 50'lere varan verim kaybı yaşadıklarını söyleyen Çömlekköy Muhtarı Caner Kaya, “Havaların soğuk gitmesiyle badem ağaçlarından büyük ihtimalle verim kaybı devamlı yaşanacak. Biz de tek çözüm olarak balya yakıp dumanlama yapmayı gördük” dedi.

Edirne'de son günlerde 25 dereceyi bulan hava sıcaklıkları, yeni haftayla birlikte özellikle geceleri sıfırın altına düşerken, çiçek açan badem ağaçları zarar gördü. Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de üreticiler de geçen yıllarda yaşadıkları verim kaybının önüne geçmek için nemli balya yakarak dumanlama yöntemi uygulamaya başladı. Çömlekköy Muhtarı Caner Kaya, gece boyunca köydeki 130 dönümlük badem ağacı ekili alanda balya yakıp, nöbet tuttuklarını söyledi.

'VERİM KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN BU ÖNLEMİ ALDIK'

Muhtar Kaya, köyde Orman İşletme Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanan alanda, badem yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, “Badem ağaçları genelde 20-25 beş dereceleri görünce çiçek açar, meyveye gitmeye başlar. Bu yıl da aynısı oldu, çiçek açtı. Havalar eksi dereceye düşeceği için biz de kendimizce önlem aldık. Balya yaktık, nemli balya duman yapsın, kırağı düşmesin diye. Geçen yıl yüzde 50 verim kaybı yaşadık. Ortalama bayağı bir düştü. Bu yıl da bu önlemi aldık. Havaların soğuk gitmesiyle badem ağaçlarından büyük ihtimalle verim kaybı devamlı yaşanacak. Biz de Çömlekköy muhtarlığı olarak tek çözüm olarak balya yakıp dumanlama yapmayı gördük. Başka çaresi yok bu işin” dedi.

'GECE BOYUNCA NÖBETTEYDİK'

Gece boyunca balya yakarak nöbet tuttuklarını söyleyen Kaya, “Faydası muhakkak olacak. Adana bölgesinde bu duman işini yapıyorlar. Büyük ihtimalle bizde de faydası olacak. Gece boyunca da nöbetteydik, balyaları yaktık, yanmayanları tekrar yaktık. Yani sahayı bir duman altına almaya çalıştık, kırağı düşmesin diye. Çözümü sadece bu dumanlama, koruma amacı bu” diye konuştu.