Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne ceza kesilip, ehliyeti iptal edildi

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü A.Ö.’ye (19) toplam 9 bin 136 lira idari para cezası kesildi, stajyer ehliyeti iptal edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Büyük Cami Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptıkları uygulama sırasında A.Ö. yönetimindeki 22 ADF 692 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak A.Ö. dur ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sonucu motosiklet, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde durduruldu. Polis, motosiklette yaptığı incelemede arka plakalığın yaylı olduğunu ve elle kapatılabildiğini belirledi. A.Ö.’ye, ilgili maddelerden toplam 9 bin 136 lira idari para cezası kesildi, stajyer ehliyeti iptal edildi. Motosiklet ise trafikten menedilerek, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.