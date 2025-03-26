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        Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne ceza kesilip, ehliyeti iptal edildi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:20
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        Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne ceza kesilip, ehliyeti iptal edildi
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü A.Ö.’ye (19) toplam 9 bin 136 lira idari para cezası kesildi, stajyer ehliyeti iptal edildi.

        Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Büyük Cami Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptıkları uygulama sırasında A.Ö. yönetimindeki 22 ADF 692 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak A.Ö. dur ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sonucu motosiklet, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde durduruldu. Polis, motosiklette yaptığı incelemede arka plakalığın yaylı olduğunu ve elle kapatılabildiğini belirledi. A.Ö.’ye, ilgili maddelerden toplam 9 bin 136 lira idari para cezası kesildi, stajyer ehliyeti iptal edildi. Motosiklet ise trafikten menedilerek, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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