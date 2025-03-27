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        Marmara için bayramda 'sağanak' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bayramda 'sağanak' uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:30
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        Marmara için bayramda 'sağanak' uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bayramda 'sağanak' uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ramazan Bayramı öncesi Marmara Bölgesi için 'yağış' uyarısı yaptı. Marmara Bölgesi’nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise azalacağı, bayram süresince mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor. Arife günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 1’inci günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların Edirne il geneli ile Tekirdağ’ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bayramın 2’nci günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 3’üncü günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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