Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını

        EDİRNE'nin Enez ilçesinde Gala Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Enez ilçesinde Gala Gölü Milli Parkı’ndaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İpsala-Enez kara yolu üzerindeki Gala Gölü Milli Parkı’nda sazlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın da etkisiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, yaklaşık 15 dönüm sazlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?

        Benzer Haberler

        Trakya'da tatlıcı, şekerlemeci ve restoranlar denetlendi
        Trakya'da tatlıcı, şekerlemeci ve restoranlar denetlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıld...
        Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıld...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı