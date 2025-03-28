Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını

EDİRNE’nin Enez ilçesinde Gala Gölü Milli Parkı’ndaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İpsala-Enez kara yolu üzerindeki Gala Gölü Milli Parkı’nda sazlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın da etkisiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, yaklaşık 15 dönüm sazlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.