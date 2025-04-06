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        Trakya için 'kar yağışı' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya için kar yağışı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:25
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        Trakya için 'kar yağışı' uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya için kar yağışı uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; bugün Trakya’da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, bu gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceğinin tahmin edildiği bildirildi. Kar yağışlarının, 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli (5-20 santim) olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Öte yandan Kuzey Ege’de rüzgarın, bugün, akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Fırtınanın, yarın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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