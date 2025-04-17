Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsala Sınır Kapısı'nda cipte 17 kilo esrar ele geçirildi

        EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'nda bir cipte 17 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:59 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpsala Sınır Kapısı'nda cipte 17 kilo esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE’de, İpsala Sınır Kapısı'nda bir cipte 17 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk tespit ettikleri cipi x-ray taramasına sevk etti. Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aramada 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Zaharova'dan Merz'e yanıt
        Zaharova'dan Merz'e yanıt
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!

        Benzer Haberler

        Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yara...
        Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yara...
        İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne Millet Bahçesi...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne Millet Bahçesi...
        Çeltik tarımında kullanılan Tunca Nehri temizleniyor, su biriktirme alanlar...
        Çeltik tarımında kullanılan Tunca Nehri temizleniyor, su biriktirme alanlar...
        Edirne'de taksi ve minibüsler denetlendi
        Edirne'de taksi ve minibüsler denetlendi