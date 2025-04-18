Gülden'i öldüren şüpheli, cezaevine gireceğini arkadaş grubuna yazmış

EDİRNE'de, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan cinayet şüphelisi E.A.'nın (15), cezaevine gireceğini günler öncesinden sosyal medyada arkadaş grubuna yazdığı ortaya çıktı. E.A.'nın koğuş sorumlusu olacağını da belirttiği mesajlarda, arkadaşlarının da 'Paran var mı?' şeklinde soru sorduğu görüldü.

Olay, 5 Nisan akşamı Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak’taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, kimliği tespit edilen kişinin Gülden Coni olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Coni'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemede, cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

BABA EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ