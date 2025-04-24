Kolordu bandosu köyde çocuklar için konser verdi

EDİRNE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bandosu tarafından, Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde konser verildi. Köydeki ilkokulda gerçekleştirilen konserde, ilk kez askeri bandoyu dinleyen çocuklar, şarkılara eşlik etti.

Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bandosu tarafından düzenlenen konser, Necatiye köyü Şehit Engin Şahin İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen konsere Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, il ve ilçe protokolüyle çok sayıda öğrenci katıldı.

Bando Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde, Kıdemli Başçavuş İskender Kadir Uzun'un solistliğini yaptığı bando konserde; ‘23 Nisan’, ‘Vatan Marşı’, ‘Bugün Bayram’, ‘Senden Daha Güzel’, ‘Parla’ ve ‘Memleketim’ gibi şarkılar seslendirildi. Şarkılara okuldaki öğrenciler de eşlik etti. Bando şefi Yarbay Belyurt, bir şarkıda görevini okul bandosunun şefliğini yapan 8'inci sınıf öğrencisi Miraç Meşe'ye teslim etti. Meşe'nin performansı arkadaşlarından ve protokolden alkış aldı.