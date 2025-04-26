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        Bakan Memişoğlu: Sağlık turizminde gelir hedefimiz 20 milyar dolar (2)

        DEVLETHASTANESİ'NDE AÇILAN İNME ÜNİTESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDUSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de devam eden Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu'nun açılışının ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde hizmete alınan İnme Ünitesi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:55
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        Bakan Memişoğlu: Sağlık turizminde gelir hedefimiz 20 milyar dolar (2)
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        DEVLETHASTANESİ'NDE AÇILAN İNME ÜNİTESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de devam eden Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu'nun açılışının ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde hizmete alınan İnme Ünitesi'nde incelemede bulundu. Hastaneye Edirne Valisi Yunus Sezer ile birlikte giden Bakan Memişoğlu'nu burada, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, hastane yönetimi ve doktorlar karşıladı. Hastanenin Nöroloji Servisi'nde hizmet veren inme ünitesine gelen Bakan Memişoğlu, "Zaten Trakya Üniversitesi Hastanemizde bir inme ünitemiz vardı, burada da açıldı. Gerek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, gerek devlet hastanemiz bütün vakalara müdahale edebilecek kapasitedeler, onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

        Bakan Memişoğlu daha sonra forumun devam ettiği otele geçti. Memişoğlu burada düzenlenecek gala yemeğine katıldıktan sonra kentten ayrılacak.

        Olgay GÜLER- Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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