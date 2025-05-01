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        Otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

        EDİRNE'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:40
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        Otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada
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        EDİRNE'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ç.Y. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. adlı kadın sürücüsünün kullandığı 22 DD 367 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ç.Y., adlı kadına çarptı. Yaralanan Ç.Y.’nin yardımına çevredekiler koştu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ç.Y., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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