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        Kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Hızır Metin, kurtarılamadı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dün kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Hızır Metin Kabayel (8), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:55 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:00
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        Kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Hızır Metin, kurtarılamadı
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dün kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Hızır Metin Kabayel (8), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 GGS 137 plakalı kamyonet, Paşayiğit Caddesi’nde ilerlediği sırada yol üzerinde oynayan Hızır Metin Kabayel’e çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, çarpan kamyonetin sürücüsü tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücü, Kabayel’i hastaneye bıraktıktan sonra kamyoneti de hastane bahçesine terk ederek, kaçtı. Hayati tehlikesi bulunan Hızır Metin Kabayel ilk müdahalesinin ardından İstanbul’da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kabayel, bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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