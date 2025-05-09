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        Trakya Üniversitesi'nde öğrenciler, ameliyathane için tekstil malzemeleri üretiyor

        TRAKYA Üniversitesi (T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:10
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        Trakya Üniversitesi'nde öğrenciler, ameliyathane için tekstil malzemeleri üretiyor
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        TRAKYA Üniversitesi (T.Ü.) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesi için tekstil malzemeleri üretiyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, öğrencilere öğrenirken üretme alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda geçen ekim ayında, altyapı proje desteğiyle alınan makine ve çeşitli araçlarla, T.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesi için öğrenciler tarafından tekstil malzemeleri üretilmeye başlandı. Ekim ayından bu yana Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen'in koordinatörlüğünde, 15 öğrenci ile 550 delikli ameliyathane örtüsü, 250 sedye örtüsü, 100 kum torbası, 100 yastık kılıfı ve 50 alet örtüsü üretilirken, mayıs ayında da çeşitli amaçlar için kullanılacak 200 çanta dikildi. Fabrikalardaki gibi bant sistemi halinde çalışan atölye grubu, periyodik değişimlerle, kalıp hazırlama, kesim, overlok çekimi, dikim, ütü, kalite kontrol, ambalajlama işlemlerini de gerçekleştirdi.

        'MESLEKİ BECERİ KAZANIYORLAR'

        Doç. Dr. Nilgün Becenen, öğrencilere öğrenirken üretme alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, böylece hem mesleki beceri kazanıyorlar hem de grup çalışmasına uyum sağlamayı öğrenip, kurumsal aidiyet duygularını geliştiriyorlar. Böylece üretken, sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş, kaliteli teknik elemanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

        'ÖĞRENCİLERİMİZİN KATKISI EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ'

        Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak da hastane için üretilen ameliyat tekstil ürünlerinde dışa bağımlılığın önüne geçilmiş olduğunu kaydederek, "Öğrencilerimizin hastanemize yapmış olduğu katkı, en büyük zenginliğimiz olduğu gibi kurumumuzun tüm birimleriyle birlikte uyum içinde çalışmasının da bir göstergesidir. Hastanemizin ihtiyaçlarını karşılayıp maddi giderlerimizi en aza indirmesi de öncelikli kazancımızdır. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        'ÜNİVERSİTEMİZ AÇISINDAN BÜYÜK KAZANÇ'

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilerin katkısını çok anlamlı bulduklarını ifade ederek, “Hastanemizin daha önce dışarıdan alınan tekstil ürünlerini üniversitemiz öğrencilerinin üretmiş olmalarının ekonomik faydaları kadar sosyal sorumluluk anlamında da önemli bir değer olduğunun farkındayız. Öğrencilerimizin uygulamaya yönelik derslerini işlerken aynı zamanda hastanemize katkı sağlamaları üniversitemiz açısından önemli bir kazançtır. Bu çerçevede başta atölyede emek veren öğrenciler olmak üzere onları yönlendiren öğretim elemanlarını kutluyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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