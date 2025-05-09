TEB Başkanı Güney: İlaç satılan internet siteleri kapatılacak

TÜRKİYE Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, "İnternetten satılan ilaçlarla ilgili 207 linkin olduğu, 105 sayfalık raporu Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na sunduk. Buradaki sıkıntıları hem Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na hem de Reklam Kurulu aracılığıyla kapatacağız, bunlar ilaçla ilgili olanlar" dedi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Eczacı Odaları iş birliğiyle, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Trakya Eczacılık Günleri, açılış programıyla başladı. Edirne'de bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına; CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Güney, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Sait Yücel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle, eczacı odası ve kooperatif üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, etkinliğin 6'ncısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

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