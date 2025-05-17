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        Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı; kaza kamerada

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarparak takla attığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 22:17 Güncelleme: 17.05.2025 - 22:17
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        Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı; kaza kamerada
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarparak takla attığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Bolayır Caddesi’ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Muhtar Ali Çevikel Caddesi’nden, Bolayır Caddesi yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 22 HF 800 plakalı otomobil, sanayi sitesi girişinde demir bariyerlere çarparak, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan S.S., Y.G.S. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralılardan S.S. ve Y.G.S.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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