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        Edirne'de otomobil ile cip çarpıştı; 4 yaralı

        EDİRNE'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:30
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        Edirne'de otomobil ile cip çarpıştı; 4 yaralı
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        EDİRNE'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Lefkoşa Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta ilerleyen M.T.'nin kullandığı 22 EK 649 plakalı otomobile, ara yoldan çıkan G.A.'nın kullandığı 22 AL 307 plakalı cip çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.T.'nin kullandığı araç, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazada, sürücü M.T. otomobilde sıkıştı. Kazada iki araçtaki toplam 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü M.T.'yi çıkardı ve diğer 3 yaralıyla birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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