Edirne'de yangın; 3 evde hasar oluştu
EDİRNE'de tek katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 evin çatısına sıçradı.
EDİRNE'de tek katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 evin çatısına sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 2 evin çatısında hasar oluştu.
Çavuşbey Mahallesi 8’inci Yan Yol Sokak'ta Hayriye K.'ya ait tek katlı evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 2 evin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Hayriye K.’nın evi kullanılamaz hale geldi, diğer iki evin çatısında ise hasar meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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