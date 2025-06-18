Efe Kamil'e saldıran köpeği almaya giden muhtar ve görevliler engellendi, tehdit edildi

EDİRNE'debir işletmenin açık garajında bakılan köpek, bisikletle giden Efe Kamil Sakıncıman'a (10) saldırıp kalçasından ısırdı. Ailenin şikayeti sonrası mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş ile Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndan iki görevli, köpekleri almaya gittikleri işletmede engelle karşılandı. İşletme müdürü M.K., 2 köpeği alan görevliler ile muhtarın garajdan çıkmalarını engellemek için demir sürgülü kapıyı kapattı. Dürüktüş, kendilerini engellemeye çalışan M.K. hakkında tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Yeniimaret Mahallesi'nde önceki gün bisikletle giden Efe Kamil Sakıncıman'a, toptancı firmasının garajında bakılan bir köpek saldırdı. Sakıncıman, köpek saldırınca bisikletinden inip, bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Köpeğin kalçasından ısırdığı ilköğretim 5'inci sınıf öğrencisi Sakıncıman, hastaneye götürülerek tedavi edildi. Daha önce de aynı iş yerine ait köpeklerin çocuklara saldırması üzerine mahalleli ile Sakıncıman ailesi, durumu mahalle muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş'a iletti. Dürüktaş, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na giderek, saldırgan köpeklerin alınması istedi.

MUHTAR VE GÖREVLİLERLE TARTIŞTI Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, barınaktan 2 görevli ile köpeklerin toplanması için iş yerine gitti. İşletme müdürü M.K., köpekleri vermek istemeyip muhtar ve barınak görevlileri ile tartıştı. Görevliler, araçla işletmenin açık parkına girip köpekleri almaya çalışırken; M.K., garajın sürgülü demir kapısını kaparak, muhtar ile barınak görevlilerinin çıkmasına engellemeye çalıştı. Bir süre çıkamayan muhtar ile 2 görevli, kapıyı kendi imkanları ile açıp 2 köpeği alıp barınağa götürdü. 'ÜZERİMİZE SÜRGÜLÜ DEMİR KAPIYI KAPATTI' Muhtar Dürüktaş, köpekleri almasına engel olan işletme müdürü M.K.'nin görevini engellemesi ve kendisine tehditte bulunup hakaret etmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan M.K., polisteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dürüktaş, işletmenin köpeğinin çocuğu ısırması üzerine mahallelinin şikayette bulunduğunu belirterek, "Ben de olaya istinaden barınağı aradım, barınaktan iki görevli arkadaş geldi, bahse konu yere gittik. Oradan bir müdür çıkıp, 'siz bu köpekleri alamazsınız' dedi. Ben de tesis sahibini aradım, 'girip alabilirsiniz muhtarım' dedi. Girdik içeriye ve üzerimize sürgülü demir kapıyı kapattı o müdür ve 'siz buradan köpekleri çıkaramazsınız' dedi. İki barınak görevlisi, barınağın aracı ve ben içeride kaldık. Sonrasında ben gücüm yetmediği için kapıyı açamadım ama barınaktan gelen iki arkadaş kapıyı açtılar ve oradan çıktık" dedi.

'TEHDİT VE HAKARET ETTİ' İşletme müdürü M.K. ile aralarında tartışma yaşandığını anlatan muhtar Dürüktaş, "Ben de şikayette bulundum kendisinden. Beni tehdit etti orada; 'Sizin muhtarlığınız bitti, siz göreceksiniz, siz kim oluyorsunuz' şeklinde sözlerle mahalle sakinlerinin önünde beni rencide edecek davranışlarda bulundu, hakarete varan sözler söyledi. Ben burada seçilmiş bir insanım, mahalle sakinlerinin önünde böyle bir olay yaşanması beni çok üzdü, ben de gerekeni yaptım. Köpeği aldılar olaydan sonra. Mahallemizde bu şekilde ne yazık ki grup şeklinde gezen köpekler var. Çocuklarımız parklara gidip oynayamıyorlar grup halinde gezdikleri için. Aileleri göndermeye korkuyorlar. Ben göreve geldiğimden beri 2 çocuk, 3 de yetişkin kişiye saldırdı köpekler ve hep aynı yerde, aynı sokakta" diye konuştu. 'ÇOCUĞUM ARTIK BİSEKLETE BİNEMİYOR' Köpeğin ısırdığı çocuğun annesi Beste Sakıncıman, bisikletle giden oğluna işletmenin köpeğinin saldırdığını belirterek, "Eşim çocuğumu hastaneye götürdü, iğnesini vurdurdu, tedavisini yaptırdı, gerekli raporlar da alındı. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. 'Köpeklere biz bakmıyoruz 'diyorlar ama bakıyorlar. Çocuğum şimdi bisiklete binemiyor. Babası yeni almıştı. Bu olayın ardından bisiklete binemiyor artık" dedi.